Путін у розмові з Обамою висловив сподівання на проведення амністії для проросійських бойовиків, які захопили Донбас

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля. «Обговорювалася також ситуація на Україні, насамперед у контексті реалізації узгодженого у Мінську 12 лютого 2015 року Комплексу заходів щодо врегулювання конфлікту. Володимир Путін висловив надію, що київська влада зробить, нарешті, практичні кроки щодо якнайшвидшого виконання своїх зобов'язань, включаючи налагодження прямого діалогу з Донбасом, проведення амністії та конституційної реформи, узгодження з представниками Донецька і Луганська і введення в силу змін до закону про особливий статус» , - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що бесіда президентів Росії та США носила відвертий і діловий характер.

Крім цього, у центрі обміну думками були питання сирійського врегулювання. З обох сторін дано позитивну оцінку підсумкам засідання Міжнародної групи підтримки Сирії у Мюнхені 11-12 лютого, підтверджено принципи і положення резолюції Ради Безпеки ООН №2254, як у частині гуманітарних аспектів і вироблення модальностей режиму припинення вогню, так і в питаннях сприяння запуску реального політичного процесу. Висловлено, зокрема, підтримку зусиллям двох цільових груп - з припинення вогню і гуманітарних аспектів.

«Президент Росії знову акцентував на важливості створення єдиного антитерористичного фронту за відмови від подвійних стандартів. Особливо наголошено на необхідності налагодження тісних робочих контактів між представниками міністерств оборони Росії і США, що дозволило б вести планомірну та успішну боротьбу з ІДІЛ та іншими терористичними організаціями», - додали у прес-службі.