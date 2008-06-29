67 років тому ОУН Бандери проголосила незалежність України

Сьогодні в Івано-Франківську на Вічевому майдані відбулося віче з нагоди річниці проголошення 30 червня 1941 року Акту відновлення Української Держави.

Як передає кореспондент УНІАН на віче прийшли ветерани Української повстанської армії, представники Івано-Франківських організацій Конгресу українських націоналістів, мерії та громадськості міста.

Перед вічем на моніторі вуличного телебачення демонструвався 20-хвилинний фільм про провідника ОУН Степана Бандеру, уродженця села Старий Угринів Калуського району Івано-Франківської області

На віче виступили голова Всеукраїнського братства ОУН-УПА Михайло ЗЕЛЕНЧУК, голова обласної організації КУН Богдан БОРОВИЧ, голова Братства ОУН-УПА Карпатського краю Фотій ВОЛОДИМИРСЬКИЙ та інші. Їхні виступи чергувалися з повстанськими піснями у виконанні хорової капели «Червона калина» Івано-Франківського народного дому.

М.ЗЕЛЕНЧУК, зокрема, висловив жаль, що на такі події приходить мало молоді. Він також закликав молодих людей не дати знищити незалежність України.

Ф.ВОЛОДИМИРСЬКИЙ нагадав присутнім про те, як ОУН під проводом Степана Бандери проголосило Акт відновлення Української держави, “за яку поклали свої голови цілі покоління найкращих синів і дочок України”. «Ми повинні перегортати сторінки української та світової історії, щоби впевнитись у необхідності виконань важливих державницьких актів і озброїтись свіжими знаннями того, що перед нами», – сказав він.

Голова Братства ОУН-УПА Карпатського краю також зазначив, що в Україні слід згуртувати всі партії і громадські організації, щоби дати відсіч тим силам, які хочуть повернути колесо історії назад і перетворити нас у «варшавське сміття і грязь Москви». Водночас, говорячи, зокрема, про вояків УПА, він висловив жаль, що «на 17-му році незалежності ми не визнані як борці за самостійну Україну». «Зате можновладці закликають нас до примирення. Якого і з ким? З ненависниками нашої держави, які вболівали за союз з Московщиною? Так не було, нема і не може бути, бо ніхто і ніщо не зможе привести до союзу Христа з антихристом, добра зі злом, правди із брехнею, любові з ненавистю», – наголосив Ф.ВОЛОДИМИРСЬКИЙ.

Також сьогодні о 16.00 в Івано-Франківському народному домі національно-патріотичні організації Прикарпаття проведуть святочну академію з нагоди річниці проголошення у Львові Української держави і створення Українського державного правління на чолі з Ярославом Стецьком.

Довідка УНІАН.30 червня 1941 року бандерівська ОУН проголосила у Львові Акт відновлення Української Держави. Проголошення акту викликало невдоволення гітлерівців та спричинило репресії серед членів ОУН – зокрема, на початку липня 1941 було заарештовано лідерів організації Степана Бандеру і Ярослава Стецька.