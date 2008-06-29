Янукович не втрачає надії зібрати 300 голосів у парламенті

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ не виключає, що на основі запропонованого його політичною силою проекту змін до Конституції може бути створено новий формат коаліції.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу “Інтер” в неділю.

“Це питання може консолідувати певну групу депутатів у парламенті, і на цій основі, безумовно, може бути створено новий формат коаліції”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ

Він також висловився за створення тимчасової конституційної комісії для обговорення змін до Основного закону.

В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що кілька днів тому підписав листи всім керівникам фракцій з проханням розглянути проект Конституції, який розробила Партія регіонів.

За його словами, цей проект узгоджений і буде оприлюднений наступного тижня.

“Вдасться зібрати 300 голосів, щоб зробити зміни до розділу першого Конституції – покаже час. Якщо не вдасться, то ми за підписами 150 депутатів маємо право внести без змін проект першого розділу. Розділ 1 передбачає введення російської мови як другої державної, та позаблоковий статус країни", - сказав лідер Партії регіонів.

Він вкотре наголосив, що зараз немає законних підстав для існування уряду, оскільки не існує коаліція.

Водночас, як зауважив В.ЯНУКОВИЧ, його політична сила не припиняла переговорний процес щодо створення нового формату коаліції з часу завершення дострокових виборів. “Ми постійно перебуваємо в перманентному переговорному процесі”, - цитує лідера “регіоналів” “Українська правда”.