Війна в Перській затоці спричинить зростання цін на нафту

Кувейтські експерти вважають, що виникнення військових дій у зоні Перської затоки через іранське "ядерне досьє" призвело б до світової енергетичної кризи і підвищення вартості барреля нафти до 200 доларів, повідомляє кувейтське інформаційне агентство КУНА.

Експерти звернули увагу, що нещодавнє "інформаційне напруження між Вашингтоном і Тель-Авівом з одного боку і Тегераном - з іншого призвела до небувалого зростання цін, які подолали межу в 142 долари". Вони вважають, що "будь-який військовий крок, зроблений будь-якою із сторін, спровокує світову енергетичну кризу".

Виконавчий директор Нафтової організації Кувейту Саад аш-Шувейб заявив агентству, що "при виникненні будь-якої військової напруженості ціна барреля нафти досягне 200 доларів". Він мотивує свою думку тим, що Іран добуває щодня 3 мільйони баррелів нафти, і "в разі створення напруженості в регіоні світ буде позбавлений частини його видобутку".

Цю думку поділяє колишній заступник міністра нафти емірату Іса аль-Оун. Він вважає, що якщо ціна нафтового барреля зросла на 50 доларів за два роки в умовах мирного часу, то "при виникненні війни ціни одразу сягнуть, мінімум, 200 доларів за баррель".

Ще один кувейтський нафтовий експерт Талал аль-Базалі сказав агентству, що чекає зростання нафтових цін до кінця року "за нинішніх об`єктивних обставин без виникнення війни" до 175 доларів. "Якщо війна станеться, наголосив він, то рівні, до яких піднімуться ціни, важко передбачити".