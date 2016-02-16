Данія голосуватиме за збереження санкцій проти РФ

Данія голосуватиме за продовження санкції Євросоюзу проти Росії через агресію на Донбасі. Про це голова МЗС Данії Крістіан Єнсен сказав у інтерв'ю "Європейській правді".

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"Перш за все, підкреслю, що ми – Данія – голосуватимемо за збереження санкцій проти РФ доти, доки Росія не виконає всі вимоги Мінських угод. Та водночас в ЄС є країни, які вимагають більшого, коли йдеться про продовження санкцій проти Росії", - сказав Єнсен.

Він додав, що у ЄС думки про те, як багато необхідно вимагати від Росії, розділилися. І є різні думки про те, що можна просити і скільки має зробити Україна.

"Ми будемо працювати зі свого боку, щоби санкції були продовжені, але Україна так само має зробити кроки зі свого боку. У тому числі йдеться про конституційну реформу. І це питання дуже чутливе. Але можна говорити, що йдеться в цілому про вимоги Мінських угод. Це дасть нам важіль для того, щоби тиснути на Росію. Продовжити санкції справді важливо. Але найпростіше це буде зробити, якщо Україна виконає свою частину зобов’язань за Мінською угодою", - відзначив Єнсен.

Як відомо у Мюнхені на безпековій конференції Високий представник ЄС Федеріка Могеріні також наголошувала, що санкції повинні діяти, поки не будуть виконані всі умови Мінських угод.