Геращенко виступила за відставку Кабміну: "Соромно, коли чіпляються посинілими лапками за владу"

Кабінет міністрів України має піти у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила народний депутат з фракції «Блок Петра Порошенка» Ірина Геращенко на засіданні парламенту.

Вона заявила, що «колись Де Голь пішов у відставку, Маргарет Тетчер пішла у відставку, і вони залишились в історії, а не - в анекдотах».

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«Дуже соромно, коли 40-річні молоді люди чіпляються посинілими лапками за владу», - сказала політик.

Коментуючи вчорашній провал під час голосування за висловлення недовіри уряду, Геращенко зазначила, що багато депутатів «відчувають себе, м'яко кажучи, розчарованими тим спектаклем, який був розіграний в цій сесійній залі».

За її словами, до нього причетні багато людей, які «змусили депутатів виглядати масовкою в цій опереті».

Депутат підкреслила, що після вчорашнього голосування не додалося довіри ні до уряду, ні до коаліції.

При цьому Геращенко зауважила, що дивними є заяви голови Верховної Ради про політичну кризу, оскільки він вчора під час голосування про відставку уряду не прийняв рішення як голосувати (Гройсман утримався при голосуванні за недовіру уряду - УНІАН).

«Дуже шкода, що цю в гру грали і наші колеги з фракції «БПП», які отримали мандат, стали депутатами, але не стали політиками», - наголосила Геращенко.

Вона констатувала, що більшість фракцій все ж таки висловилась за недовіру уряду та міністрам, делегованим фракцією.

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«Не може бути так, що є міністр економіки - реформатор, але немає економіки; не може бути так, що у нас зруйнована медицина, і всі знають, що там поставлені заступники до міністра з медицини, які делеговані фармацевтичною мафією від всіх фракцій», - додала депутат.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Верховна Рада визнала роботу Кабінету міністрів за минулий рік незадовільною, проте відмовилася відправити уряд у відставку.