Рада закликає держави світу посилити санкції проти РФ через зволікання зі звільненням заручників

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголошується у «Зверненні Верховної Ради до парламентів іноземних держав, парламентських асамблей та міжнародних організацій у зв’язку із загрозами життю заручників, що утримуються російськими бойовиками на території окремих районів Донецької та Луганської областей».

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З відповідну постанову (реєстраційний номер 4071) проголосувало 239 із 303 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

У зверненні сказано, що «всупереч духу та букві Мінських домовленостей, Російська Федерація та керовані нею незаконні збройні формування не вжили жодних кроків для виконання гуманітарних пунктів Мінських угод, зокрема щодо звільнення захоплених ними заручників та безперешкодного доступу міжнародних гуманітарних місій на окуповані території».

«Стала практика насильства переслідувань і шантажу з боку російських окупаційних сил та бойовиків в окремих районах Донецької та Луганської областей набула особливо жорстокого характеру стосовно захоплених заручників з числа місцевих мешканців, журналістів, волонтерів, представників Збройних сил України та інших силових відомств. Станом на сьогодні (за інформацією Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місця знаходження безвісти зниклих в районі проведення АТО) у нелюдських умовах у заручниках утримуються 137 громадян України, невідомою залишається доля 694 громадян України», - сказано у зверненні.

У документі наголошується, що особливе занепокоєння викликають нещодавно озвучені погрози з боку бойовиків щодо готовності застосовувати по відношенню до заручників смертну кару.

ВР закликає парламенти та уряди іноземних держав, парламентські асамблеї та міжнародні організації використати усі наявні механізми на урядовому, парламентському та неурядовому рівні і дати чіткий сигнал Російській Федерації про неприпустимість застосування вбивств і позасудових страт, катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження щодо заручників та місцевих мешканців окупованої нею території окремих районів Донецької та Луганської областей. Також парламент закликає вимагати від Російської Федерації негайно надати доступ Міжнародному Комітету Червоного Хреста до заручників та незаконно утримуваних осіб, а також залучення МКЧХ до пошуку зниклих безвісти та ідентифікації тіл загиблих. ВР пропонує закликати Російську Федерацію «здійснити процес передачі громадян України, незаконно утримуваних Росією та контрольованими нею бойовикам; вимагати від Російської Федерації та підтримуваних нею незаконних збройних формувань припинити триваючу збройну агресію проти України та негайно виконати зобов’язання згідно з Мінськими домовленостями щодо відновлення контролю за своїм кордоном».

ВР також просить парламенти закликати уряди своїх країн до продовження і посилення обмежувальних заходів проти Російської Федерації до повного виконання нею взятих на себе зобов'язань в рамках Мінських домовленостей.