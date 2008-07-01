Політолог: ПР має про що домовлятися і з Тимошенко, і з Ющенком

Політолог Володимир ФЕСЕНКО вважає, що проект змін до Конституції, запропонований Партією регіонів, може зазнати фіаско при його розгляді в нинішньому складі парламенту.

Про це він заявив в інтерв`ю кореспонденту УНІАН, коментуючи проект змін до Конституції, який пропонує ПР.

«Якщо регіони наполягатимуть на нейтралітеті (України – УНІАН), наполягатимуть на наданні державного статусу російській мові, то шанси проходження цього проекту мінімальні, принаймні, в цьому складі парламенту», - сказав В.ФЕСЕНКО.

У той же час він зазначив, що якщо Партія регіонів буде готова пожертвувати даними принципами в ім`я компромісних варіантів внесення змін до Конституції, то в такому разі у них будуть шанси просування політреформи, але в дещо іншому варіанті «ніж пропонують регіонали».

У той же час, коментуючи ряд запропонованих змін ПР до Конституції, В.ФЕСЕНКО сказав, що при цьому дана політична сила має враховувати ідеологічну складову, яку свого часу вона доносила своїм виборцям як основоположні передвиборчі програми. За словами В.ФЕСЕНКА, «думаю, що цими пунктами Партія регіонів може пожертвувати при подальшому розвитку конституційного процесу». При цьому політолог зазначив, що натяки на цю тему «з боку Партії регіонів уже чути».

У той же час, кажучи про намір обирати прем`єр-міністра парламентом, В.ФЕСЕНКО сказав, що такі функції є «предметом пошуку компромісу з БЮТ, а можливо і з Президентом».