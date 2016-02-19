Гройсман пояснив, чому зрадив традиції "сигнального" голосування з питання щодо Кабміну: Хотів запобігти "маніпуляції"

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «Рада».

«Ми, коли запроваджуємо систему рейтингового сигнального голосування, то це робиться для того, щоб народні депутати зайшли до зали. І тому, коли ти не можеш зрозуміти, скільки людей в залі, то ти говориш: «Давайте спробуємо рейтингове голосування», - пояснив Гройсман.

Він зазначив, що в ситуації з голосуванням за висловлення недовіри уряду під час заслуховування впродовж чотирьох годин звіту Кабміну «був повний зал людей, і тому я вважаю, що, в тому числі, й «сигнальне» голосування могло кимось бути використано для маніпуляції голосами, можливо, в бік, в тому числі, їх зменшення».

Гройсман вважає, що в такій ситуації було б «абсолютно нереально» провести «сигнальне» голосування.

Читайте такожГройсман пояснив, чому "утримався" при голосуванні за недовіру уряду

За його словами, у сесійній залі було багато депутатів, і після голосування ніхто не заявив, що його голос не врахували.

Спікер повідомив, що пізніше було отримано «чотири чи п’ять заяв» про неможливість проголосувати за відставку уряду, але, за його словами, треба «врахувати, що ми набрали 194 голоси і до результативного рішення не вистачило 32 голоси - це майже як дві найменші фракції українського парламенту».

«Зрозуміло, що 32 голоси, скільки б не було сигнальних голосувань, неможливо здобути, коли повний зал депутатів. Кожен для себе визначився, як він буде голосувати, і так вони проголосували. Тому на той момент, я переконаний, голосів для результативного голосування просто реально не було», - наголосив Гройсман.

Читайте такожПарламентська коаліція офіційно розвалилась

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Верховна Рада 247-ма голосами визнала роботу уряду незадовільною, але не підтримала недовіру Кабміну: "за" висловлення недовіри уряду проголосували лише 194 депутати за необхідних 226.