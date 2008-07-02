Огризко наголошує: вступ України до НАТО нічим не загрожуватиме Росії

Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО вкотре наголошує, що вступ України до НАТО не матиме жодних негативних наслідків для безпеки Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Королівства Данія Пером Стігом МЬОЛЛЕРОМ, відповідаючи на запитання журналістів.

«Вступ України до НАТО не матиме жодних негативних наслідків для безпеки Російської Федерації», - підкреслив В.ОГРИЗКО.

Він наголосив, що розширення НАТО – це розширення зони стабільності й безпеки на європейському континенті, і це не може зашкодити Російській Федерації.

За словами В.ОГРИЗКА, Україна проводить постійні консультації з російськими колегами і готова й надалі вести предметну дискусію стосовно всіх питань, що викликають занепокоєння у Росії. При цьому він зазначив, що, на превеликий жаль, Україна не отримала від Росії переліку таких питань, які б можна було розглядати.