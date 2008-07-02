У Луценка пояснили, чим Плющ кращий за Рибакова і Бута

«Фракція НУ-НС збереться і вирішить політичну долю Буту – остаточно і незворотно. Ми візьмемо до уваги досвід БЮТ з Рибаковим і за їх прикладом заберемо мандат у Бута. Він у Верховній Раді на благо українського народу вже напрацювався, час і перепочити», – заявив член «Народної самооборони» Володимир Стретович, повідомляє сайт НС.

Володимир Стретович також не виключає, що трагічну політичну долю двох політичних біженців може повторити і Іван Плющ. «Він ще в грудні заявив, що не вступить до коаліції. Угоду двох фракцій не підписував, а це те саме, що і самовільно піти з неї. Конституційний суд своїм рішенням від 27 червня це підтвердив. А закон повинен бути один для всіх», – наголосив народний депутат.

При цьому Володимир Стретович зазначив, що фракція НУ-НС може і не ухвалити рішення про дострокове припинення депутатських повноважень І.Плюща. «На відміну від Рибакова і Буту, які потрапили під вплив Балоги і його секретаріату, він харизматичний і самостійний політик», – сказав член «Народної самооборони».