Штайнмаєр та Еро закликають владу зберігати єдність і не зупинятись на шляху модернізації країни

Про це йдеться у спільній статті двох міністрів, опублікованій сьогодні у Frankfurter Allgemeine Zeitung, повідомляє Міністерство закордонних справ Німеччини.

"Це обов'язок політичного керівництва у Києві - президента і прем'єр-міністра, уряду та Ради, урядової коаліції та опозиції, усіх парламентських груп та конституційних органів - впровадити необхідні реформи. Правильний і необхідний, але також непростий та інколи болісний шлях модернізації України має таке політичне значення, що усі політичні та суспільні сили у країні, які знають про свою відповідальність, повинні діяти разом", - наголошується у статті Штайнмаєра та Еро.

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Як зазначили міністри, всебічна модернізація країни, яку підтримує український народ, є довгою дорогою. Тому, на їх переконання, так важливо "не зупинятись зараз на півдорозі".

"Реформи для майбутнього потрібно продовжити. Це є ключем для покращення добробуту та стійкої стабільності в Україні. Ті, хто сильні та об'єднані усередині країни, можуть краще протистояти зовнішнім загрозам", - наголосили міністри.