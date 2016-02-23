"Самопоміч" перемогла б на виборах до ВР, БПП скотився на 6 місце - опитування Інституту Горшеніна
Партії "Об’єднання "Самопоміч", ВО "Батьківщина" і "Опозиційний блок" отримали б найбільшу підтримку виборців (відповідно 13,4%, 12,1% та 11,3% голосів), якби парламентські вибори відбувалися найближчої неділі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного Інститутом Горшеніна.
Також під час опитування до списку опцій була внесена потенційна “партія Саакашвілі”. У разі, якщо б така партія брала участь у виборах, вона б зайняла друге місце з 12,2% голосів.
Дослідження показало, що за Радикальну партію готові проголосувати 10,3% опитаних, за "Блок Петра Порошенка "Солідарність" - 8,5%, за ВО “Свобода” - 7,3%, за "Українське об’єднання патріотів – УКРОП" - 6,1%, за "Громадянську позицію" - 5,6%, за “Народний фронт” - 2,8%, за “Відродження” - 2,7%, за “Народний контроль” - 1,7%, за Аграрну партію - 1,4%, за “Наш край” - 0,9%, за "Демократичний Альянс" - 0,3% респондентів. За інші партії готові проголосувати 3,5%.
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В той же час, якщо б на виборах не було потенційної “партії Саакашвілі”, то, за результатами опитування, “Самопоміч” підтримали б 15,6% респондентів, “Батьківщину” - 14%, “Опозиційний блок” - 12,8%, Радикальну партію - 12,5%, БПП "Солідарність" - 9,7%, ВО “Свобода” – 8,6%, УКРОП - 6,3%, "Громадянську позицію" - 6,1%, “Народний фронт” - 2,9%, “Відродження” - 2,7%, “Народний контроль” - 1,8%, Аграрну партію - 1,6%, "Наш край" - 0,7%, "ДемАльянс" - 0,3%, інші партії - 4,4% опитаних.
Інститут Горшеніна провів опитування з 8 по 17 лютого. Загалом було опитано 2 тисячі респондентів, похибка вибірки не перевищує 2,2%.