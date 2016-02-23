"Самопоміч" перемогла б на виборах до ВР, БПП скотився на 6 місце - опитування Інституту Горшеніна

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного Інститутом Горшеніна.

Також під час опитування до списку опцій була внесена потенційна “партія Саакашвілі”. У разі, якщо б така партія брала участь у виборах, вона б зайняла друге місце з 12,2% голосів.

Дослідження показало, що за Радикальну партію готові проголосувати 10,3% опитаних, за "Блок Петра Порошенка "Солідарність" - 8,5%, за ВО “Свобода” - 7,3%, за "Українське об’єднання патріотів – УКРОП" - 6,1%, за "Громадянську позицію" - 5,6%, за “Народний фронт” - 2,8%, за “Відродження” - 2,7%, за “Народний контроль” - 1,7%, за Аграрну партію - 1,4%, за “Наш край” - 0,9%, за "Демократичний Альянс" - 0,3% респондентів. За інші партії готові проголосувати 3,5%.

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В той же час, якщо б на виборах не було потенційної “партії Саакашвілі”, то, за результатами опитування, “Самопоміч” підтримали б 15,6% респондентів, “Батьківщину” - 14%, “Опозиційний блок” - 12,8%, Радикальну партію - 12,5%, БПП "Солідарність" - 9,7%, ВО “Свобода” – 8,6%, УКРОП - 6,3%, "Громадянську позицію" - 6,1%, “Народний фронт” - 2,9%, “Відродження” - 2,7%, “Народний контроль” - 1,8%, Аграрну партію - 1,6%, "Наш край" - 0,7%, "ДемАльянс" - 0,3%, інші партії - 4,4% опитаних.

Інститут Горшеніна провів опитування з 8 по 17 лютого. Загалом було опитано 2 тисячі респондентів, похибка вибірки не перевищує 2,2%.