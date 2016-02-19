"Вона існує": Парубій відмовився оголошувати розпад коаліції

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій.

“Сьогодні юридично коаліція існує і продовжує діяти”, - зазначив він.

За його словами, під коаліційною угодою стоїть “більше як 226 підписів”.

За словами Парубія, голосування депутатів вчора продемонструвало, що у ВР достатня кількість голосів, щоб ухвалювати рішення.

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Заступник голови Верховної Ради відмовився оголошувати розпад коаліції, підкресливши, що на сьогоднішній день немає підстав для цього.

Парубій також наголосив, що коаліція діє, а тому не можна вести мову про відлік 30 днів, після якого може бути розпуск Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого фракція "Батьківщина" у зв’язку з провальним голосуванням за відставку уряду заявила про вихід з парламентської коаліції.

18 лютого про вихід з коаліції заявила і фракція "Об’єднання "Самопоміч".