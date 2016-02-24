Участь "ЛитПолУкрбриг" у місіях на Донбасі повинна залежати від вищого керівництва, вважають у Литві

Таку думку висловив командуючий Батальйону уланів Великої княжни литовської Бірутес, який є частиною Литовсько-польсько-української бригади ("ЛитПолУкрбриг"), майор Дарюс Бернотас.

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Таким чином він відповів на питання про ймовірну можливість участі "ЛитПолУкрбриг" у будь-яких миротворчих місіях на сході України.

"На це питання повинно відповісти вище командування (головний штаб "ЛитПолУкрбриг" знаходиться у Любліні (Польща) - УНІАН). Що стосується мого батальйону, безсумнівно, ми натреновані, підготовлені захищати батьківщину, і також готові до міжнародних операцій. І тому, якщо вище командування, якщо політики приймуть рішення відправити нас туди, то ми готові до такої місії", - сказав Бернотас.

Говорячи про миротворчі місії під егідою Організації Об'єднаних Націй, литовський військовий зазначив, що особисто не отримував ніяких програм щодо можливої участі "ЛитПолУкрбриг" відповідно до мандату ООН.

"Я сказав би, що це є політичним питанням, тому що резолюцій Організації Об'єднаних Націй або певного типу настанов щодо майбутніх місій я на даний час не отримував", - сказав Бернотас.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня 2014 року у Варшаві міністри оборони України, Польщі і Литви підписали договір про створення спільної військової бригади "ЛитПолУкрбриг".

Бригада створена з метою участі в міжнародних операціях, що проводитимуться на підставі мандата Ради безпеки ООН та рішень уповноважених органів Литви, Польщі та України.