Доній: можливостей дострокових виборів восени просто не існує

Наступного тижня у Верховній Раді України не буде результативних голосувань, припускає народний депутат Олесь ДОНІЙ (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”).

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів, чи буде ефективною робота Верховної Ради на наступному пленарному тижні.

“На сьогодні парламент є у ступорі, і його криза не має вирішення. Зараз жодних можливостей для результативного голосування немає, адже коаліція не провела ефективних переговорів з іншими фракціям про можливість позитивної участі в голосуванні за законопроекти, які висуваються. Пропозиції про створення нової коаліції у складі НУ-НС, БЮТ і Блоку Литвина на цей момент не знайшли підтримки у жодній з цих політичних сил. Інша справа, що можуть відбутися кулуарні домовленості між лідерами фракцій коаліції і опозиції, але це стосуватиметься лише окремих питань, законопроектів”, - пояснив О.ДОНІЙ.

Він також зазначив, що опозиційні фракції ВР не беруть участь у голосуванні, щоб довести, що коаліції не існує.

Говорячи про перспективи парламенту шостого скликання, він зазначив, що якщо з 1 вересня Верховна Рада не зможе розпочати свою роботу, то іншого шляху як перевибори не буде ні для Ради, ні для суспільства.

Разом з тим, О.ДОНІЙ підкреслив, що “на сьогоднішній момент технічних можливостей для проведення виборів до Верховної Ради восени цього року просто не існує”.