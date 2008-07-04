Центр зайнятості лякає, що через три роки в Україні не буде кому працювати

Директор Державного центру зайнятості Володимир ГАЛИЦЬКИЙ заявляє, що нині Західна Європа проводить щодо України політику «вимивання трудового і генетичного потенціалу».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«Сьогодні Західна Європа і країни ЄС ведуть щодо України політику на вимивання трудового і генетичного потенціалу наших співгромадян для того, аби вони їхали, працювали і легалізовувались у цих країнах», - сказав він.

За словами В.ГАЛИЦЬКОГО, така ситуація сьогодні спостерігається в Польщі, Португалії, Іспанії, де узаконений режим спрощеної легалізації трудових мігрантів з країн Східної Європи. Він вважає, що така ситуація в країнах Європи обумовлена важкою демографічною ситуацією, а також помилками в міграційній політиці провідних країн Західної Європи, зокрема, Франції, яка має проблеми з вихідцями з країн Північної Африки, Німеччини, де є проблеми з вихідцями з Туреччини і Югославії. «У цих країнах величезні проблеми. За рахунок кого вони хочуть поповнити свій трудовий і генетичний потенціал? За рахунок українців, які освічені, працелюбні, християни за своїми моральних якостями», - сказав він.

При цьому В.ГАЛИЦЬКИЙ відзначив, що вже сьогодні в Україні відчувається нестача людського і трудового потенціалу.

Кажучи про причини трудової міграції, він відзначив, що в основі цього явища лежить економічна ситуація в країні, зокрема, питання заробітної плати.

«Якщо впродовж 2-3 років ми суттєво не підвищимо заробітну плату, то через три роки в країні не буде кому працювати», - вважає він. Крім того, на думку В.ГАЛИЦЬКОГО, необхідно легалізувати заробітну плату.

«Для того, щоб наш український громадянин не їхав на заробітки до Росії, Іспанії, Португалії – а їздять вони туди нелегально, – заробітна плата всередині нашої держави повинна становити 65-70% зарплат сусідів", - наголосив він.

В.ГАЛИЦЬКИЙ також відзначив, що встановити точну кількість громадян України, які працюють за кордоном, можна лише одним шляхом, - провести перепис населення. Він також повідомив, що, за експертними оцінками, кількість працюючих за кордоном українців становить від 2,5 до 5 млн. осіб.