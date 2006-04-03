Видрін пропонує формувати уряд із аутсайдерів

Стабільність урядової коаліції в парламенті залежатиме від якостей прем`єр-міністра і підтримки його електоратом.

Як передає кореспондент УНІАН, таке припущення висловив директор Європейського інституту інтеграції і розвитку Дмитро ВИДРІН сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Для Президента ефективна і доцільна лише одна коаліція – коаліція демократичних сил, які одержали більшість голосів. Будь-яку іншу коаліцію не зрозуміє ні електорат, ні політична еліта», - сказав Д.ВИДРІН.

На його думку, формування іншої коаліції може призвести до непрогнозованих наслідків. «Зараз це збір підписів, а завтра це може перерости у вимогу проведення дострокових президентських і парламентських виборів», - вважає політолог.

Д.ВИДРІН вважає, що для формуванні складу уряду необхідно залучати представників партій-аутсайдерів. «У будь-якій політичній силі демократичного крила, які не подолали трипроцентний бар`єр, є люди, які мають колосальний професійний потенціал і закордонні зв`язки, які потрібно використовувати», - пояснив він.