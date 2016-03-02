Клімкін: з початку військової агресії РФ проти України загинули 9 тисяч осіб

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін в ході виступу на 31-ої сесії Ради ООН з прав людини в Женеві 1 березня, передає прес-служба МЗС.

Голова МЗС заявив, що Росія "прийшла на українську землю із зброєю і військовослужбовцями, як це трапилося у Грузії в 2008 році".

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"Російська агресія проти України призвела до загибелі 9 тисяч осіб, більше 20 тисяч поранені і налічується майже два мільйони людей, які стали вимушеними переселенцями", – сказав Клімкін.

Міністр зазначив, що протягом цих двох років російської агресії на Донбасі створена "40-тисячна армія, яку фінансує, підтримує і забезпечує озброєнням Росія і якою керують російські офіцери".

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Як повідомляв УНІАН, 20 лютого 2014 року Російська Федерація почала збройну агресію проти України, окупувавши Автономну Республіку Крим і місто Севастополь. Сьогодні ця агресія триває на Донбасі. При цьому, Україна послідовно виконує взяті на себе зобов'язання безпеки, політичного, гуманітарного і соціально-економічного характеру.