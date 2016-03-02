Журналісти телеканалів 1+1 та 2+2 ініціюють петицію щодо скасування дипломатичних паспортів для депутатів ВР

«Якщо депутати Верховної Ради вже два роки не можуть прийняти необхідні для анулювання віз законів, то нехай тоді стоять в чергах до консульств як звичайні люди. І доводять наявність коштів на поїздки при доходах в 6 тис грн в місяць», - заявив ведучий та креативний продюсер програми «Гроші» Олександр Дубінський.

Відповідна петиція вже зареєстрована на сайті Президента України, для її розгляду необхідно зібрати 25 тис. підписів. Підписати електронну петицію можна за посиланням.

Ініціатором петиції виступив шеф-редактор програми «Люстратор 7.62» на телеканалі 2+2 Владислав Сидоренко.

Нагадаємо, що «Люстратор 7.62» - перша програма на українському телебаченні, журналісти якої не тільки роблять сенсаційні розслідування на суспільно значущі теми, а й домагаються люстрації учасників корупційних схем.

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