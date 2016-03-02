Яценюк терміново покинув засідання уряду зі словами "Я до Порошенка"

Як передає кореспондент УНІАН, під час засідання Кабінету міністрів Яценюк звернувся до віце-прем'єр-міністра В'ячеслава Кириленка з проханням: "Я до Порошенка. Допроведіть (засідання), будь ласка".

Після цього Яценюк пішов із зали засідань уряду.

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