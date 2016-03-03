Порошенко поїде з дводенним офіційним візитом до Туреччини
12:24, 03 березня 2016Політика
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Президент Петро Порошенко 9-10 березня здійснить офіційний візит до Туреччини, де зустрінеться з президентом країни Реджепом Таїпом Ердоганом.
Порошенко поїде з дводенним візитом до Туреччини / Фото УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час свого виступу на церемонії вручення Національної премії України імені Тараса Шевченка 2016 року сьогодні у Києві.
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«Саме в Шевченківські дні я вирушаю з офіційним візитом до Туреччини», - заявив він.
Як повідомляв УНІАН, 15 лютого 2016 року Порошенко та прем’єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу обговорили підготовку до чергового, п’ятого засідання Стратегічної ради високого рівня, що має відбутися в Анкарі у березні цього року.
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