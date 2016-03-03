Окупаційна "влада" Криму заявляє, що навчилась обходити західні санкції

"Нас лякали, лякали і ніяк санкційно не налякали. Сьогодні ми відкриті по можливості дати виняткові умови інвесторам. Ті санкційні списки і ті санкційні рішення, які десь там приймають, скажу, що за великим рахунком на кримську економіку впливу не мають, як би хто не розповідав казки в інтернеті і по телевізору", — заявив віце-прем'єр кримського окупаційного "уряду" Віталій Нахлупін, повідомляє РИА Новости.

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"Ми вже знаємо, як їх (санкції – УНІАН) обійти, і реально на економіку вони не впливають", — додав віце-прем'єр

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. При безпосередній участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі було створено так звану Донецьку і Луганську "народні республіки". РФ постачає зброю терористам і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн ввели санкції проти Росії.

Також у 2014 році США і ЄС ввели ряд санкцій відносно представників нелегітимної кримської влади, а в грудні 2014 року президент США Барак Обама розпорядився заборонити торгівлю та інвестування в окупований Росією Крим.