Яценюк запропонує викреслити з бюджету гроші на депутатські пільги

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК під час внесення змін до державного бюджету запропонує скасувати фінансування, що спрямовується на оплату пільг народним депутатам України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на Погоджувальній раді лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Зокрема, за словами А.ЯЦЕНЮКА, «я сам особисто буду пропонувати зняти відповідне фінансування в процесі прийняття закону про держбюджет».

На репліки учасників Погоджувальної ради щодо необхідності скоротити фінансування пільг Президенту України та урядовцям, А.ЯЦЕНЮК відповів: «Це ви запропонуйте».