У Німеччині незадоволені "нормандськими" переговорами: закликали Київ та Москву до компромісів

Про це йдеться у заяві Штайнмайєра, передає "Європейська правда".

"Сьогодні ввечері у Парижі ми мали вкотре дійсно важкі, навіть спірні дискусії. І чесно кажучи, ми не можемо бути задоволені. Ні ситуацією на місцях, ні сьогоднішніми результатами. Після довгих годин сьогодні у Парижі, вже після одинадцятої нормандської зустрічі глав МЗС, можу сказати: нічого не буває просто. Будь-який прогрес у Мінському процесі досить складний. За кожну деталь франко-німецьких пропозицій йде боротьба, завзята боротьба між Росією і Україною", - йдеться у заяві.

Штайнмайєр зазначив, що іноді у нього створюється враження, що в Москві і Києві залишають без уваги, настільки серйозна ситуація, під яким великим тиском перебувають всі сторони переговорного процесу.

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"Мінськ необхідно швидше реалізувати, тому що в іншому випадку ми ризикуємо втратити легітимність і авторитет наших зусиль. У підсумку Київ і Москва повинні вирішити, чого вони хочуть – щоб конфлікт продовжував тліти з регулярною ескалацією, або нарешті, прийняти сміливі рішення і йти на компроміси, які необхідні, щоб привести до успіху Мінськ. Невеликих кроків вже недостатньо, щоб заспокоїти ситуацію, щоб подолати конфлікт", - сказав він.

Німецький міністр наголосив, що за останній час вдалося домогтися прогресу в галузі безпеки, "але ми повинні чесно заявити, що у всіх інших, і особливо в політичних питаннях, в кінцевому рахунку насправді руху вперед немає".

"Що стосується домовленостей про вибори, ми серйозно займаємося можливими компромісами щодо закону про місцеві вибори. Ясно одне: ці вибори не можуть бути відкладені і не можна чекати, "поки рак свисне". Вони є основною передумовою для забезпечення прогресу в політичному процесі", - заявив міністр.

Він додав, що 32 невдалі засідання робочої групи красномовно свідчать про труднощі у досягненні необхідних компромісів.

"Правда полягає в тому, що позиції сторін досі далекі одна від одної. У найближчі кілька тижнів ми очікуємо інтенсивних перегорів, які сприятимуть досягненню угоди. Нарешті ми говорили про безпеку виборів. Це основна вимога - без безпеки не може бути виборів. Ми попросили ОБСЄ до кінця березня надати концепцію розгортання міжнародної місії, щоб забезпечити необхідні заходи безпеки. Це все прогрес, але з обмеженим рухом. Не більше і не менше! Більшого сьогодні домогтися не вдалося! На жаль!" - резюмував Штайнмайєр.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що переговори в "нормандському форматі" з метою розв'язання кризи в Україні, які пройшли в Парижі, не стали вирішальними, а лише черговим етапом у вирішенні питання.