Бютівець: Рибаков може робити що завгодно

Одеський окружний адміністративний суд, який заборонив Центральній виборчій комісії здійснювати дії щодо реєстрації наступного за черговістю кандидата у депутати у виборчому списку блоку політичних партій «Блок Юлії Тимошенко», перевищив свої повноваження.

Про це заявив в інтерв’ю УНІАН народний депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО.

За його словами, “дещо з повноваженнями своїми Одеський окружний адміністративний суд не розібрався”. Депутат додав: “Уже зараз вбачається порушення процедурних моментів щодо вирішення категорії таких справ”.

Як сказав В.ПИСАРЕНКО, БЮТ діятиме у цій ситуації “у межах чинного законодавства”. За його словами, є два шляхи розвитку подій: або суд сам скасує своє рішення, або БЮТ звертатиметься до апеляційного суду щодо скасування даного рішення.

В.ПИСАРЕНКО зазначив, що депутат Ігор РИБАКОВ “може що завгодно робити, але це не користь ні йому, ні тим політикам, які покривають його за політичну зраду”.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня міжпартійний з`їзд БЮТ ухвалив рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата І.РИБАКОВА, який раніше написав заяву про вихід із коаліції. Після цього рішення міжпартійного з`їзду БЮТ щодо позбавлення І.РИБАКОВА депутатських повноважень надійшло у Центральну виборчу комісію.

Лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО заявив в інтерв’ю журналістам, що в парламенті 8 липня буде приведено нового депутата від БЮТ до присяги.

За повідомленням прес-служби І.РИБАКОВА, Одеський окружний адміністративний суд заборонив ЦВК здійснювати дії щодо реєстрації наступного за черговістю кандидата у депутати у виборчому списку БЮТ.

Також, згідно з повідомленням, Департамент Державної виконавчої служби Міністерства юстиції відкрив примусове виконання ухвали Одеського окружного адміністративного суду про забезпечення позову І.РИБАКОВА.

Таким чином, йдеться у повідомленні, суд задовольнив скаргу І.РИБАКОВА та зупинив рішення БЮТ (щодо позбавлення І.РИБАКОВА депутатських повноважень), оскільки у наданих суду матеріалах не вбачається, що депутат написав заяву про відкликання свого особистого підпису зі списку членів фракції БЮТ, а тим більше, не підтверджується той факт, що така заява була виголошена 6 червня 2008 року головою Верховної Ради Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ під час засідання парламенту.