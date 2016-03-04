Порошенко зустрівся з матір'ю Савченко, пообіцяв зробити "можливе і неможливе" для звільнення льотчиці

Про це йдеться у Twitter президента.

"У цих умовах не міг не зустрітися з мамою Надії Савченко. Робитиму все можливе і неможливе для її звільнення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Європейський Союз закликав Росію негайно звільнити Савченко.

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Як повідомляв УНІАН, Савченко в Росії обвинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Савченко та її захист відкидають обвинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили її до Росії.

В середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня. Після цього вона на знак протесту оголосила голодовку – третю з моменту її арешту влітку 2014 року.

2 березня у суді прокурори заявили, що вимагають засудити Савченко до 23 років позбавлення волі в колонії загального режиму.

3 березня суд відмовив Савченко в останньому слові. Після дебатів суддя закрив засідання і повідомив про відновлення процесу 9 березня. У відповідь Савченко заявила, що відмову їй в останньому слові сприймає як порушення її прав і з 4 березня починає сухе голодування.