Яресько може стати прем’єром вже цього тижня - екс-посол США

Про це повідомив екс-посол США в Україні Стівен Пайфер у Twitter.

Increasing reports from Kyiv that Finance Minister Jaresko will be appointed new #Ukraine prime minister, perhaps as early as this week. — Steven Pifer (@steven_pifer) March 7, 2016

"З Києва надходить все більше повідомлень, що міністр фінансів Яресько буде призначена новим прем’єр-міністром, можливо, вже на цьому тижні", - написав Пайфер.

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Раніше міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус, котрий подав заяву про відставку через політичний тиск на його міністерство і на нього особисто, наголосив, що український уряд повинна очолити Яресько, оскільки вона не має жодних зв’язків з українськими олігархами і впливовими політиками.

Нещодавно у ЗМІ з’явилася інформація, що Яресько дала попередню згоду обійняти посаду прем’єра, але вимагає, аби новий технократичний уряд був сформований без партійних квот і політичного тиску.