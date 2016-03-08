Яресько може стати прем’єром вже цього тижня - екс-посол США

11:22, 08 березня 2016
Політика
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Міністр фінансів України Наталя Яресько може обійняти посаду прем’єр-міністра вже цього тижня.

Фото УНИАН

Про це повідомив екс-посол США в Україні Стівен Пайфер у Twitter.

"З Києва надходить все більше повідомлень, що міністр фінансів Яресько буде призначена новим прем’єр-міністром, можливо, вже на цьому тижні", - написав Пайфер.

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Раніше міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус, котрий подав заяву про відставку через політичний тиск на його міністерство і на нього особисто, наголосив, що український уряд повинна очолити Яресько, оскільки вона не має жодних зв’язків з українськими олігархами і впливовими політиками.

Нещодавно у ЗМІ з’явилася інформація, що Яресько дала попередню згоду обійняти посаду прем’єра, але вимагає, аби новий технократичний уряд був сформований без партійних квот і політичного тиску.

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