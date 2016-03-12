Участь Порошенка у випуску офіцерів-прикордонників в Хмельницькому скасовано – джерело

Про це кореспонденту УНІАН повідомило поінформоване джерело в Хмельницькій облдержадміністрації.

Читайте такожЗакон про електронне декларування направили на підпис ПорошенкуПопередньо планувалося, що 12 березня глава держави братиме участь у черговому випуску офіцерів-прикордонників Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького.

Джерело зазначило, що станом на вечір 11 березня остаточна програма візиту Порошенка до Хмельницького не була затверджена службами, які відповідали за організацію візиту першої особи країни.