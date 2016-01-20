Зустріч Нуланд з Сурковим вплинула на засідання Тристоронньої контактної групи - ОБСЄ

Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на заяву спеціального представника ОБСЄ Мартіна Сайдика за підсумками сьогоднішнього засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Спецпредставник ОБСЄ, відповідаючи на питання журналістів, чи вплинула зустріч Нуланд з Сурковим на переговорний процес у Тристоронній контактної групи, коротко сказав: "На це питання у мене є дуже коротка відповідь - так".

Читайте такожУ Кремлі зустріч радника Путіна з Нуланд назвали "конструктивним мозковим штурмом"

Як повідомляв УНІАН, сьогодні директор Департаменту політики та комунікацій Міністерства закордонних справ України Олексій Макєєв заявив, що українській стороні відомий результат переговорів Нуланд з Сурковим.

У Державному департаменті США заявили, що зустріч Нуланд і Суркова 15 січня була спрямована на підтримку роботи "нормандського формату" і Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

Читайте такожПомічнику Путіна Суркову з березня 2014 року заборонено в'їзд в Україну - СБУ