В ЄС заспокоїли Україну: безвізовий режим не зможуть ветувати через опір однієї країни

Про юридичну схемою голосування йдеться у відповіді Представництва ЄС в Україні на запит "Європейської правди".

"Рішення (про внесення України до "безвізового списку") повинне бути підтримано як Європейським парламентом, так і Радою ЄС. Рада ЄС повинна підтримати його кваліфікованою більшістю голосів", - пояснили у дипмісії Євросоюзу.

Ця схема набула чинності з 1 листопада 2014 року – до прикладу, рішення щодо безвізового режиму для громадян Молдови, затверджене навесні 2014 року, країни повинні були приймати одноголосно.

Метод кваліфікованої більшості, який буде застосований щодо українського питання, дозволяє прийняти безвізовий режим для громадян України в разі, якщо за нього проголосує не менше 55% країн-членів ЄС, які представляють не менше 65% населення Євросоюзу.

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При чому регламент ЄС передбачає додатковий запобіжник проти об'єднання великих і густонаселених країн союзу: для блокування рішення проти нього повинні проголосувати як мінімум чотири держави, в яких загалом проживає 35% населення. Важливо також, що Великобританія (одна з найбільших держав ЄС) не бере участі у спільній міграційній політиці, що додатково зменшує ризик блокування українського безвізового режиму.

В Європарламенті, як відомо, існує стійка більшість на підтримку скасування віз – ЄП у нинішньому складі неодноразово приймав резолюції, які закликали до безвізового режиму для України.

Нагадаємо, наразі існує дві перешкоди для запуску процедури прийняття рішення щодо скасування віз для громадян України. Так, до кінця місяця повинна початися діяльність Національного агентства з питань запобігання корупції, а на поточному пленарному тижні Верховна Рада повинна прийняти закон №3755 щодо електронного декларування з правками, які узгоджені з Євросоюзом.