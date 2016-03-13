"Ані сидіти, ані жити у Росії не буду": Савченко заявила, що продовжить голодування

Про це розповіла член громадської спостережної комісії Ростовської області Валентина Череватенко, яка побувала разом зі своїм колегою Володимиром Катасоновим 12 березня у Надії Савченко в СІЗО в місті Новочеркаськ, повідомила на своїй сторінці в Facebook російська журналістка Вікторія Івлєва.

За її словами, стан Савченко стабільний.

"Надя п'є воду. Вага на місці. Думаємо, що організм, в якому був високий рівень зневоднення, протягом декількох днів набирав рідину. Можна сказати, що почуває себе нормально для людини, яка тримає голодування", - написала журналістка.

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Від медичного огляду та УЗД Савченко відмовляється, температура і тиск, який вимірює тюремний лікар двічі на добу, у неї в нормі. "Коливань тиску немає. Вага вимірюється кожен день вранці. На біль не скаржиться. Про примусове годування мова не йде", - зазначила вона.

Череватенко також процитувала слова Савченко: "Я відстежую своє здоров'я. Але нехай всі розуміють, що я не кину голодування, сидіти в цій країні не буду, і жити я тут не буду".

"На ліжку у неї були розкладені різнокольорові шнурочки, комплектами по півтора-два десятки, і що вона з цього, ймовірно, збиралася плести, сказала, що це заняття надовго. В камері, крім телевізора, є ще і холодильник, і навіть вентилятор. Рідкісна камера, одним словом! Прямо майже курорт, якби не решітки на вікнах та вічко у двері, та постійно присутній при відвідуванні начальник СІЗО", - зазначила журналістка.

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Довідка УНІАН. Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили до Росії. Савченко незаконно утримується в РФ з середини літа 2014 року.

В середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня.

Російський суд вирішив оголосити вирок Савченко 21-22 березня.

Прокуратура вимагає засудити Савченко до 23 років позбавлення волі.

Савченко почала суху голодовку з 4 березня на знак протесту проти того, що російський суд відмовив їй в останньому слові і відклав засідання до 9 березня.

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Українські консули 7 і 8 березня відвідували Савченко в СІЗО. За їхніми словами, стан здоров'я льотчиці погіршився.

10 березня один із її адвокатів Марк Фейгін заявив, що льотчиця припинила сухе голодування, розпочате 4 березня, однак стан її критичний.

Українські медики з початку тижня знаходяться в Ростові-на-Дону і очікують надання дозволу відвідати льотчицю.