"Ані сидіти, ані жити у Росії не буду": Савченко заявила, що продовжить голодування
Українська льотчиця і народний депутат Надія Савченко заявила, що не буде припиняти голодування.
Про це розповіла член громадської спостережної комісії Ростовської області Валентина Череватенко, яка побувала разом зі своїм колегою Володимиром Катасоновим 12 березня у Надії Савченко в СІЗО в місті Новочеркаськ, повідомила на своїй сторінці в Facebook російська журналістка Вікторія Івлєва.
За її словами, стан Савченко стабільний.
"Надя п'є воду. Вага на місці. Думаємо, що організм, в якому був високий рівень зневоднення, протягом декількох днів набирав рідину. Можна сказати, що почуває себе нормально для людини, яка тримає голодування", - написала журналістка.
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Від медичного огляду та УЗД Савченко відмовляється, температура і тиск, який вимірює тюремний лікар двічі на добу, у неї в нормі. "Коливань тиску немає. Вага вимірюється кожен день вранці. На біль не скаржиться. Про примусове годування мова не йде", - зазначила вона.
Череватенко також процитувала слова Савченко: "Я відстежую своє здоров'я. Але нехай всі розуміють, що я не кину голодування, сидіти в цій країні не буду, і жити я тут не буду".
"На ліжку у неї були розкладені різнокольорові шнурочки, комплектами по півтора-два десятки, і що вона з цього, ймовірно, збиралася плести, сказала, що це заняття надовго. В камері, крім телевізора, є ще і холодильник, і навіть вентилятор. Рідкісна камера, одним словом! Прямо майже курорт, якби не решітки на вікнах та вічко у двері, та постійно присутній при відвідуванні начальник СІЗО", - зазначила журналістка.
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Довідка УНІАН. Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили до Росії. Савченко незаконно утримується в РФ з середини літа 2014 року.
В середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня.
Російський суд вирішив оголосити вирок Савченко 21-22 березня.
Прокуратура вимагає засудити Савченко до 23 років позбавлення волі.
Савченко почала суху голодовку з 4 березня на знак протесту проти того, що російський суд відмовив їй в останньому слові і відклав засідання до 9 березня.
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Українські консули 7 і 8 березня відвідували Савченко в СІЗО. За їхніми словами, стан здоров'я льотчиці погіршився.
10 березня один із її адвокатів Марк Фейгін заявив, що льотчиця припинила сухе голодування, розпочате 4 березня, однак стан її критичний.
Українські медики з початку тижня знаходяться в Ростові-на-Дону і очікують надання дозволу відвідати льотчицю.