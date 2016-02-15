Окупанти вручили заступнику глави Меджлісу "документ про припинення діяльності організації"

"Прокурор Криму підписала заяву у Верховний суд республіки про заборону діяльності громадської організації (меджлісу) кримсько-татарського народу на підставі статті 9 ФЗ "Щодо протидії екстремістській діяльності", - повідомляє ТАСС.

За словами Поклонської, про заборону діяльності Меджлісу нібито просить кримськотатарське населення анексованого півострова.

"В даний час продовжують надходити звернення від кримськотатарського населення, в тому числі від керівників об'єднань кримськотатарських, з проханням визнати протиправною і провокаційною діяльність меджлісу кримськотатарського народу, а також вжити заходів щодо заборони використання кримськотатарського національного прапора злочинцями, які здійснюють блокади і диверсії проти народів Криму", - йдеться в "документі".

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Нагадаємо, в МЗС України заявили, що Кремль в XXI столітті в анексованому Криму повторює жахливі радянські репресії 30-х років XX століття, а також геноцид кримських татар 1944 року.