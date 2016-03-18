Лідери країн ЄС закликали Росію звільнити незаконно ув'язнених українців

Про це у п'ятницю, 18 березня, заявив президент Європейської Ради Дональд Туск, виступаючи на прес-конференції за підсумками саміту, передає Deutsche Welle.

"Вчора я обговорив з президентом Петром Порошенком, серед іншого, справу Надії Савченко, яка незаконно утримується в Росії. Ми також обговорили це питання на зустрічі лідерів (країн ЄС - Ред.) і мене попросили висловити позицію ЄС, яка закликає до негайного звільнення Надії Савченко разом з Олегом Сенцовим та всіма іншими українськими громадянами, яких незаконно утримують в ув'язненні", - сказав Туск, слова якого наводяться у повідомленні на сайті Європейської Ради.

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Довідка УНІАН. Савченко в РФ обвинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім силою переправили її в Росію. Савченко незаконно утримують у РФ з середини літа 2014 року.

Прокуратура вимагає засудити її до 23 років позбавлення волі. Суд у російському Донецьку вирішив розпочати оголошення вироку 21 березня.