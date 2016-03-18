Лідери країн ЄС закликали Росію звільнити незаконно ув'язнених українців
Лідери країн ЄС на саміті Євросоюзу закликали владу Росії звільнити Надію Савченко, Олега Сєнцова та інших українців, які незаконно утримуються на території РФ.
Про це у п'ятницю, 18 березня, заявив президент Європейської Ради Дональд Туск, виступаючи на прес-конференції за підсумками саміту, передає Deutsche Welle.
"Вчора я обговорив з президентом Петром Порошенком, серед іншого, справу Надії Савченко, яка незаконно утримується в Росії. Ми також обговорили це питання на зустрічі лідерів (країн ЄС - Ред.) і мене попросили висловити позицію ЄС, яка закликає до негайного звільнення Надії Савченко разом з Олегом Сенцовим та всіма іншими українськими громадянами, яких незаконно утримують в ув'язненні", - сказав Туск, слова якого наводяться у повідомленні на сайті Європейської Ради.
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Довідка УНІАН. Савченко в РФ обвинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім силою переправили її в Росію. Савченко незаконно утримують у РФ з середини літа 2014 року.
Прокуратура вимагає засудити її до 23 років позбавлення волі. Суд у російському Донецьку вирішив розпочати оголошення вироку 21 березня.