Тимошенко: у ПР була можливість пробити пенальті у ворота без воротаря

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що вчорашнє голосування у Верховній Раді з питання недовіри Кабінету Міністрів підтвердило стабільність діяльності уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів України.

«У парламенті стало абсолютне очевидним, що всі піврічні провокації щодо того, що у когось є то 320, то 230 голосів за відставку уряду, виявились абсолютною неправдою. І в останній день роботи парламенту стало очевидним, що уряд тримається і працює стабільно, і ніякі 320 або 230 голосів уряду не загрожують», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр порівняла вчорашнє голосування у Верховній Раді із завершальним етапом футбольного матчу, який завершується внічию. «Партія регіонів мала можливість на завершення пробити пенальті, причому у ворота без воротаря. Ми їм не заважали ні відставку проводити, не заважали говорити неприємні речі щодо уряду. Але весь цей галас закінчився нічим», - сказала вона.

Разом з тим, за інформацією, яку має у своєму розпорядженні голова уряду, Партія регіонів «звозила своїх депутатів з усіх морів світу» заради того, аби відправити уряд у відставку. «Всі чартери, приватні літаки, підводні човни. Навіть я знаю, що одного народного депутата від Партії регіонів викликали із заполярного кола, де той полював на нерпу. Але, щонайменше, завдяки такій позиції з відставки уряду бодай одна нерпа залишилася живою. Звезли всіх, але в той же час не досягли жодного результату», - відзначила вона.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО шкодує, що за відставку уряду проголосувала частина пропрезидентської фракції НУ-НС.

«Це дуже неприємний удар, якого завдав особисто Президент урядовій команді. І те, що його люди голосували за відставку, – це є ще одним прикладом того, як складно триматися демократичній коаліції і як складно проходити цей шлях. Але уряд стабільно працюватиме, незалежно від всіх політичних інтриг і політичних протистоянь», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також вважає, що повторні ініціативи з розгляду в парламенті питання про недовіру уряду будуть безрезультатними. «Я розповім, як на Алясці ловлять ведмедя. Беруть великий камінь, намазують його медом, вішають на мотузку, і ведмідь, коли підходить, починає гризти цей камінь, прагнучи з`їсти мед, а цей камінь б`є його по морді. Врешті-решт, він, таким чином, гине. Я хочу сказати, що якщо ці люди поводитимуться, як цей ведмідь і постійно кидатимуться на цей намазаний медом камінь, вони закінчать так само. Хай вони просто більше на уряд не замахуються. Немає політичної силоньки - і не потрібно розбурхувати країну», - наголосила прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня Верховна Рада відмовилась висловити недовіру Кабінету Міністрів. За ухвалення постанови про відповідальність Кабінету Міністрів проголосували 174 народних депутати з 256 зареєстрованих. Проти – 32 депутати, один утримався і 49 не голосували.

Зокрема, за недовіру уряду голосувала фракція Партії регіонів – 172 депутати, а також два депутати від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” (представники партії “Єдиний Центр” Віктор ТОПОЛОВ і Юрій БУТ, про що свідчать дані поіменного голосування, розміщені на офіційному сайті ВР).

Фракції БЮТ, КПУ і Блоку Литвина не дали жодного голосу.