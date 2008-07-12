Якби не політика, Україна була би ближчою до ЄС?

На шляху до Європейського Союзу Україна просунулася не так далеко, як могла б. Таку думку «Німецької хвилі» висловив берлінський політолог Александер РАР напередодні форуму YES «Ялтинська європейська стратегія», що розпочався у Криму.

На замовлення правління YES, членом якого є А.РАР, періодично проводиться дослідження поступу України на шляху на Захід. Цього разу, зауважив німецький політолог, Україна отримає загалом непогані оцінки. «В Україні панує відносна економічна стабільність. Вступ до СОТ реально просунув її вперед. Подальше наближення до Європейського Союзу можливе, зона вільної торгівлі з ЄС – теж. Натомість в Україні, як завжди, кульгає політика», - зазначив А.РАР.

На його думку, розвиток України гальмують баталії та суперечки між політичними групами. Але, вважає експерт, це реальний стан речей в Україні, коли еліти бачать різні шляхи розвитку країни. Об’єднати їх, зазначив він, є завданням парламенту.

Одна з тем Ялтинського форуму – майбутнє Європейського Союзу, що переживає кризу після відхилення на референдумі в Ірландії Лісабонської угоди. А.РАР не думає, що це затьмарює шанси України наблизитися до ЄС. На його думку, кризу буде подолано.