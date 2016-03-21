Великобританія закликала РФ повернути Крим Україні

Про це йдеться в заяві Хеммонда з приводу другої річниці підписання президентом Російської Федерації Володимиром Путіним указу про протиправну анексію Криму.

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Глава МЗС Великобританії засудив порушення Росією міжнародного права, і закликав Росію припинити свої незаконні дії та повернути Крим Україні.

"В цей день два роки тому Росія спробувала узаконити свою незаконну окупацію Криму з допомогою одностороннього "договору" для "поглинання" півострова. Але насправді сталося банальне захоплення чужих земель", - підкреслив британський міністр.

Хеммонд нагадав, що менш ніж за тиждень до того Кремль провів у Криму нелегітимним "референдум".

"Так званий "референдум" став пародією на демократію, нашвидкуруч організований всього за два тижні, під наглядом російських військових і без незалежних міжнародних спостерігачів. Цей "референдум" був запланований як привід для подальшої анексії Криму – першої за десятиліття силової зміни кордонів у Європі", - підкреслив Хеммонд.

Як зазначив Хеммонд, "протиправно анексувавши українську землю, порушивши територіальну цілісність України і дестабілізуючи східну Україну, Росія порушила міжнародне право і кинула виклик світовому порядку, заснованому на правилах".

"Такі дії є абсолютно неприйнятними. Саме тому ми протидіємо цій небезпечній поведінці і відповідаємо на цей виклик, зокрема, продовжуючи наші санкції проти Росії", - заявив глава МЗС Сполученого Королівства.

"Наша позиція чітка – ми не визнаємо і не будемо визнавати незаконне захоплення Росією Криму", - підкреслив міністр.

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У цьому зв'язку він зазначив, що Великобританія не забуде "жертв російської агресії і порушення Росією прав людини, зокрема, щодо етнічних меншин, особливо кримськотатарської громади, яка продовжує страждати від дій Росії. Недавнє рішення російської влади зарахувати парламент кримських татар до переліку екстремістських організацій викликає серйозні застереження. Всі звинувачення у порушенні прав людини, включно з довільними арештами, обмеженнями свободи слова, релігії або права на зібрання, повинні бути розслідувані в повному обсязі".

"Незаконна анексія Криму була актом агресії, перед обличчям якої ми повинні зберігати єдність і захистити наші цінності. Я закликаю Росію припинити свою окупацію і повернути Крим Україні", - заявив Хеммонд.