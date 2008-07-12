Богатирьова побачила, як коаліція відбирає м'яч сама у себе

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА наголошує, що демократична коаліція у Верховній Раді повинна грати за правилами національної збірної.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.БОГАТИРЬОВА заявила сьогодні в Ялті під час 5-го саміту міжнародної мережі «Ялтинська європейська стратегія» (YES).

«Демократична коаліція повинна грати за Україну як національна збірна, за правилами національної збірної, де всі гравці грають за одну ідею, за одну команду, за одну перемогу», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

За її словами, якщо члени національної збірної починають грати як різні групи, відбираючи один в одного м`яч, то це неправильно.

Секретар РНБО також висловила жаль, що сьогодні в Україні владу «здобувають як трофей», а деякі посади роздають людям, які не мають відповідного досвіду.