Тимошенко: партія Балоги носить ім’я товстої полярної лисиці

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що партія «Єдиний Центр» не має права на існування в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час конференції Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Батьківщина молода».

«Партія, яка будується на зраді і цинізмі, не може витримати конкуренції. І саме тому, я думаю, що партія ЄЦ, партія, яка носить ім’я товстої полярної лисиці, не має права сьогодні на життя в Україні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що на зраді взагалі не повинні народжуватися політичні сили.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що “Єдиний Центр” відколовся від серйозної, потужної демократичної команди, і її представники у Верховній Раді вчора не голосували за бюджет та голосували за відставку уряду.