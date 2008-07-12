Луценко пояснив, чому його намагаються відправити у відставку

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО пов’язує намагання окремих політичних сил відправити його у відставку з посиленням боротьби міліції з хабарництвом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Києві під час вручення Департаменту ДАІ МВС України нових патрульних автомобілів, оснащених камерами відеоспостереження.

«З чим хоче опозиція зняти міністра внутрішніх справ? Тільки у зв’язку з тим, на моє глибоке переконання, що ми зачепили інтереси високопосадових хабарників і злочинців, які використовували чи використовують службове становище для власного збагачення», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови про звільнення Ю.ЛУЦЕНКА з посади міністра. Проект постанови зареєстрував член фракції Партії регіонів Микола ДЖИГА.