Тимошенко: нинішня політика вміщується в одне слово - "відкат"

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликає молодь звільнити політику від ідеології «відкату». Про це вона заявила сьогодні під час виступу на ІІ конференції Всеукраїнського молодіжного громадського об’єднання «Батьківщина молода».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що сьогодні вітчизняну політику називають брудною, тому що її ідеологія вміщається в одне слово – «відкат».

«Політична еліта України останні 17 років керувалася ідеологією «відкатів» грошима, заводами, морями, енергостанціями, цілими кар’єрами», - наголосила прем’єр і закликала молодь поміняти цю ідеологію та створили нову.

«Мені хотілося б, щоб ви народили справжню ідеологію, яка є короткою – зробити модним будувати красиву країну, зробити модним для молоді, починаючи з дитинства, служити країні», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що «звільнившись від ідеології «відкатів», країна має повернутися до чистоти в помислах, чистоти в серці, чистоти в діях».