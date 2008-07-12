Куніцин: час насправді приєднати Крим до України

Голова Севастопольської держадміністрації, голова Кримської організації партії «Єдиний Центр» Сергій КУНІЦИН пропонує підготувати концепцію подальшої інтеграції Криму в економіку і культуру України. Про це він сказав під час партійного з’їзду, що відбувається у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, на його думку, така політика припинить спекуляції навколо Севастополя і Криму та об’єднає не тільки Україну, але й два братські народи – український і російський.

«Останніми роками зроблено чимало критичних випадів на адресу Автономної Республіки Крим – і справедливих, і надуманих. Тільки лінивий сьогодні не сварить автономію, а завдяки засобам масової інформації за її жителями закріпився стереотип кримських сепаратистів. - зауважив С.КУНІЦИН. – Як людина, яка 6 років очолює виконавчу владу в Кримській автономії, можу відповідально заявити, що такий її образ не відповідає дійсності».

Він зазначив, що Крим давно чекає на справді державний, комплексний підхід до освоєння і розвитку території півострова. Це можна зробити завдяки реальному наповненню його конституційних повноважень. «Тільки вправно вибудований механізм взаємної довіри між українською державою і його єдиною автономією може за короткий термін перетворити Крим на інвестиційно привабливу вітрину незалежної України», - переконаний С.КУНІЦИН.

Голова Кримської організації ЄЦ запропонував керівництву партії підготувати концепцію подальшої інтеграції АР Крим в економіку і культуру України з урахуванням її етнокультурних та соціально-економічних особливостей, а також ініціювати її ухвалення Верховною Радою України.

«Такий крок допоміг би серйозно очистити проблематику Криму від багаторічних спекуляцій на найвищому рівні. Більшість кримчан бачать своє майбутнє у незалежній Україні і готові зробити все, щоб це майбутнє було щасливим і безпроблемним», - наголосив він.

С.КУНІЦИН також додав, що прийняття цієї концепції сприяло би нормалізації відносин між Україною і Російською Федерацією.