Українській діаспорі треба дати право обирати депутатів ВР

Українцям, які проживають у діаспорі, слід надати право обирати своїх представників до Верховної Ради, вважає екс-посол України в Словаччині і Польщі, голова Української всесвітньої координаційної ради Дмитро ПАВЛИЧКО.

«Пропоную звернутися до Президента України виступити ще з однією законодавчою ініціативою - про права діаспори обирати до ВР України своїх депутатів», - заявив Д.ПАВЛИЧКО в коментарі для тижневика «Дзеркало тижня» під час проведення Конгресу українства у Львові.

Він також закликає керівництво держави надати реальні преференції власникам так званих «паспортів закордонних українців», які були видані представникам української діаспори незалежно від їх громадянства.

Зокрема, Д.ПАВЛИЧКО пропонує надати власникам «паспортів закордонних українців» право на «безкоштовне отримання освіти у вищих навчальних закладах України, пільги у візовому і медичному обслуговуванні в консульських і лікувальних установах».