У вересні Яценюк всім розповість, хто з нардепів не ходить на роботу

Спікер Верховної Ради Арсеній Яценюк заявив, що система голосування Рада з початку нової сесії передбачатиме особисту присутність нардепа на засіданні парламенту.

"Я обіцяв, і я реалізував пряму конституційну норму - особисте голосування народного депутата. Хто не хоче працювати в парламенті - є можливість написати заяву", - цитує Яценюка “Сегодня”.

Він висловив думку, що якщо не будуть змінені підходи народних обранців до процедури голосування, це негативно вплине на рейтинги політичних сил, які представлені в парламенті.

"Я публікуватиму списки тих людей, які ходять на роботу, і тих, які на неї не ходять. Країна має знати своїх героїв", - відзначив Яценюк.