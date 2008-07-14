У вересні Яценюк всім розповість, хто з нардепів не ходить на роботу
08:58, 14 липня 2008Політика
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“Країна має знати своїх героїв”
Спікер Верховної Ради Арсеній Яценюк заявив, що система голосування Рада з початку нової сесії передбачатиме особисту присутність нардепа на засіданні парламенту.
"Я обіцяв, і я реалізував пряму конституційну норму - особисте голосування народного депутата. Хто не хоче працювати в парламенті - є можливість написати заяву", - цитує Яценюка “Сегодня”.
Він висловив думку, що якщо не будуть змінені підходи народних обранців до процедури голосування, це негативно вплине на рейтинги політичних сил, які представлені в парламенті.
"Я публікуватиму списки тих людей, які ходять на роботу, і тих, які на неї не ходять. Країна має знати своїх героїв", - відзначив Яценюк.
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