У МВС поки що не підтверджують інформацію про вбивство адвоката Грабовського

Про це у коментарі УНІАН сказав речник МВС Артем Шевченко.

Він зазначив, що йому про це відомо поки що лише з адвокатських кіл.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 березня, Національна асоціація адвокатів України поінформувала, що адвокат Грабовський, який був оголошений зниклим безвісти, знайдений убитим.

В асоціації також заявили, що вже затримані підозрювані у вбивстві.

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"Адвокат Юрій Грабовський знайдений вбитим. Підозрюваних у цьому злочині затримано, і ми сподіваємося, що всі причетні до вбивства нашого колеги будуть покарані”, - підкреслюється в повідомленні.

10 березня стало відомо про зникнення адвоката Грабовського, який мешкав у готелі в Одесі. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.