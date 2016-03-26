ЦВК виключила зі списку партії Порошенка 13 кандидатів у нардепи

Центральна виборча комісія виключила з виборчого списку партії "Блок Петра Порошенка" 13 кандидатів у народні депутати.

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ секретаріату ЦВК, відповідне рішення ухвалено сьогодні на засіданні Центрвиборчкому, яке провів голова комісії Михайло Охендовський.

Зазначається, що до ЦВК "надійшли витяг із протоколу ХІІ Позачергового з’їзду партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" та рішення зазначеного з’їзду цієї партії про виключення кандидатів у народні депутати України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Богдана А.Й., Маловацького О.В., Малашенкової Т.М., Рябикіна О.В., Вовка А.М., Фрідмана В.Є., Раупова Р.Б., Іляшенка В.В., Тарасовця Ю.М., Ревенка А.Д., Бєдового К.А., Лешика С.В., Велімовського А.Р. з виборчого списку партії "Блок Петра Порошенка".

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Відтак, ЦВК виключила з виборчого списку БПП зазначених кандидатів у народні депутати України, включених до нього відповідно під №№ 74, 84, 85, 87, 91, 99, 100, 117, 119, 127, 128, 157, 170.