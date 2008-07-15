Луценко думає, що Кернес в Росії не гостює, а ховається

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО не виключає, що українська міліція звертатиметься за допомогою до російських колег, якщо секретар Харківської міської ради Геннадій КЕРНЕС не повернеться з Росії найближчим часом і не з’явиться для надання свідчень до МВС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив на прес-конференції за результатами робочої наради Головного управління МВС України в м. Києві.

Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що Г.КЕРНЕС протягом тривалого часу за оперативними даними перебуває в Москві. Міністр не виключив, що це можна розцінювати як втечу.

«Крім його (Г.КЕРНЕСА – УНІАН) епатажних заяв і абсолютно хамських відмов прийти на законний виклик слідчого тепер ми маємо справу із втечею до міста-героя Москви, де він знаходиться протягом довгого часу», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. «Якщо він повернеться, можливо, він там просто відпочиває. Якщо це буде затягуватись, то я не виключаю і кооперації в законному установленому порядку із російськими колегами Міністерства внутрішніх справ», - додав він.

За його словами, як тільки Г.КЕРНЕС з’явиться на території України, він буде попереджений, а потім до нього може бути застосований примусовий привід для дачі показань.

«Закон один для всіх», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він нагадав, що в даному випадку йдеться про ряд запитань. «Від його (Г.КЕРНЕСА – УНІАН) хуліганських дій 2007 року та поточного року до запитань на тему наркотрафіка міста Харкова», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому міністр зауважив, що великий внесок зробила і столична міліція, яка дала багато фактів для діяльності спеціальної групи з ліквідації харківського нарковузла.