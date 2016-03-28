Адвокат Новіков сподівається, що у найближчі два тижні з’являться добрі новини стосовно Савченко
Адвокат української льотчиці Надії Савченко, засудженої в Росії до 22 років ув’язнення, Ілля Новіков сподівається, що у найближчі два тижні з’явиться позитивна інформація щодо подальшої долі його підзахисної.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Новіков сказав сьогодні журналістам у Києві.
"Перспективи по відношенню до Надії Савченко, я думаю, добрі. Я думаю, у найближчі два тижні ми почуємо по ній добрі новини", - підкреслив Новіков.
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Водночас він зазначив, що стосовно інших українських громадян, ув’язнених у Росії, "перспектив менше". При цьому адвокат вважає обнадійливим для подальшого розвитку ситуації той факт, що в Росії офіційно визнали українське громадянство політв'язнів Олега Сенцова і Олександра Кольченка.
Разом з тим Новіков наголосив, що в Росії жоден суддя або прокурор не візьме на себе сміливість, щоб власноруч ухвалити рішення про направлення засуджених українців відбувати покарання в Україну, якщо на це не буде відповідної політичної волі і вказівки.