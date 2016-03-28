Адвокат: стан Савченко стабілізувався

Стан української льотчиці, народного депутат Надії Савченко, засудженої в Росії до 22 років ув'язнення, після різкого погіршення стабілізувався, повідомив на своїй сторінці у Facebook адвокат Савченко Микола Полозов.

"Зустрілися в СІЗО з Надією. Здоров'я кілька днів тому погіршувалося, але зараз стан стабільний. У день втрата ваги 400-500 грам. Зараз вона важить 65 кг", - повідомив Полозов.

Він також розповів, що в ході поточного візиту адвокати обговорювали з Савченко поточні події.

"Говорили про справу. Порахували, вирок набуває чинності з 05.04", - повідомив Полозов.

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При цьому адвокат зазначив, що Савченко не змінила своєї думки і як і раніше відмовляється подавати апеляцію, а також забороняє адвокатам подавати її за неї. Також вона підтвердила намір розпочати сухе голодування з 6 квітня.

"На жаль, відрадити її від початку сухого голодування не вдалося. Вона збирається почати 06.04", - повідомив Полозов.

Зустрілися в СІЗО з Надією. Здоров'я кілька днів тому погіршувався, але зараз стан стабільний. У день втрата ... Опубліковано Микола Полозов28 березня 2016 р.

Як раніше повідомляв УНІАН, ще один адвокат Савченко Ілля Новіков висловив сподівання, що в найближчі два тижні з'являться хороші новини щодо його підзахисної.

У свою чергу в Кремлі заявили, що ніяких рішень по Савченко поки не прийнято.