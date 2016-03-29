"Торговець смертю" і наркодилер: Вашингтон виключив можливість обміну Савченко на росіян Бута і Ярошенка

Про це заявив прес-секретар посольства США в РФ Вільям Стівенс, інформує РИА "Новости".

"Ні, ми не розглядаємо таку можливість", - заявив він у відповідь на прохання прокоментувати інформацію про те, що Москва і Вашингтон в даний момент обговорюють можливість обміну Савченко на Бута і Ярошенка.

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"США віддані своїм зобов'язанням в рамках міжнародного і національного права щодо утримання ув'язнених. США також забезпечують необхідний консульський доступ до іноземних ув'язнених, які відбувають покарання на території США", - підкреслив представник посольства.

У понеділок деякі ЗМІ повідомили, що російська сторона запропонувала США обміняти Савченко на групу росіян, в число яких входять Віктор Бут та Костянтин Ярошенко, які перебувають в американських в'язницях.

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Додамо, що Бута суд визнав винним за декількома пунктами, у тому числі йшлося про продаж зброї організації "Революційні сили Колумбії". У західних ЗМІ він фігурував як "торговець смертю". У свою чергу Костянтин Ярошенко був заарештований в Ліберії за звинуваченням у підготовці перевезення великої партії кокаїну. Пізніше його доставили в США і в 2011 році засудили до 20 років ув'язнення.

Як повідомляв УНІАН раніше, в МЗС РФ заявили, що Росія не може звільнити незаконно засуджену в РФ українську льотчицю Надію Савченко зв'язку з Мінськими домовленостями, оскільки не є суб'єктом угод і може лише чинити тиск на сторони конфлікту.